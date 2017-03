Ap i Trondheim vil ikkje melde Olsø

Arbeidarpartiets to representantar i den fem medlemmer store komiteen gjekk imot forslaget frå Høgre og Framstegspartiet i komitémøtet tysdag. Som grunngjeving viste dei til utsegner frå statsadvokaten om at etterforsking vil bli vurdert uavhengig av om det ligg føre ei politimelding eller ikkje.

– Vi er bekymra for at ei politimelding kan opplevast som ei politisk markering, sa Aps Ellen Reitan i møtet, som vart overført direkte av NRK og Adresseavisen. Det er Adressa som frå starten av har leidd an i dekninga av saka.

Spørsmålet er om Olsø, sentral i Ap i Trondheim gjennom ei årrekkje, som rådgjevar i Staur Holding opptredde utilbørleg i samband med ei reguleringssak av området Kystad på Byåsen. Kommuneadvokaten meiner det "ikke kan utelukkes" at straffeføresegnene om påverknadshandel er brotne.

42 år gamle Olsø var fram til han trekte seg i førre veke påtroppande leiar av det nye Trøndelag Ap. Han tar sterkt avstand frå vurderinga til kommuneadvokaten, som han meiner byggjer på "feilaktig faktum og feil juss".

– Eg er overraska over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjonar berre basert på Adressa si urette framstilling av faktum, skriv Olsø på Facebook.

