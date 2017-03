Barneombodet bekymra for barn i asylmottak

Ombodet har ifølgje VG sendt eit brev om dette til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Bakgrunnen for at vi sende dette brevet, er den auka uroa for einslege mindreårige i mottak. Vi får fleire og fleire meldingar frå vergar og tilsette på mottak som varslar om sjølvmordsforsøk, sjølvskading og eit auka talet på forsvinningar, barneombud Anne Lindboe.

Ombodet er også bekymret over eit "urovekkjande høgt" skulefråvær, i enkelte tilfelle opp mot 70 prosent.

"Hovudgrunnen til svært mange av problema vi no ser blant einslege mindreårige, er ein politikk som fører til uvisse og at ting er håplaust. Den situasjonen mange einslege mindreårige er i no, med det som for mange inneber opphald i mottak på ubestemt tid, gjer at vi meiner einslege mindreårige no ikkje får oppfylt rettane sine etter barnekonvensjonen", heiter det i brevet frå Barneombudet.

Regjeringa tar situasjonen på sterkaste alvor, seier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) til VG.

– Derfor har vi sett i gang fleire tiltak for å hjelpe på den krevjande situasjonen bunde til einslege mindreårige asylsøkjarar i norske mottak. Einslege mindreårige blir prioritert i alle ledd i utlendingsforvaltninga – ved registrering, innkvartering, saksbehandling og busetjing, seier Sandberg.

