DNB undersøkjer transaksjonar i omfattande kvitvaskingssak

– DNB har fått ei liste med nokre få transaksjonar i ein kort periode hausten 2013 via vår litauiske dotterbank, og vi undersøkjer no dette. Beløpet det er snakk om, er i denne samanhengen lite, og det er ikkje dokumentert at dei konkrete transaksjonane dreier seg om kvitvasking, seier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Den danske avisa Berlingske skreiv måndag at milliardar av kroner, som ifølgje styresmaktene i fleire land stammar frå kriminell verksemd, over fleire år er blitt overført frå Moldova til kontoar i Danske Bank og Nordea. Ifølgje E24 meiner styresmaktene at pengane er kanaliserte gjennom Moldinconbank i Moldova og Trasta Komercbanka i Latvia og vidare til kontoar i ei rad store, internasjonale bankar.

Også dei tre svenske storbankane Handelsbanken, Swedbank og SEB er trekte inn i kvitvaskingssaka.

(©NPK)