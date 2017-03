Fleire søkjer seg til Helse- og oppvekstfag

I 2017 har 208.920 søkt vidaregåande opplæring, noko som er 1.731 færre enn i 2016. Den prosentvise nedgangen er størst for søkjarar til Vg1. 73.707 elevar har søkt plass på vidaregåande skule (Vg1) frå hausten 2017. Det er ein nedgang på 1.899 elevar samanlikna med året før, viser nye tal frå Utdanningsdirektoratet.

Av søkjarane i år har 52 prosent søkt seg til eitt av dei studieførebuande utdanningsprogramma, mens 48 prosent vel yrkesfag.

Størst auke

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglege utdanningsprogrammet med størst auke i søkjartal både på Vg1, Vg2 og læreplass. I år har 23.198 elevar søkt plass, noko som er ein auke på 758 elevar (3 prosent) samanlikna med 2016.

– Trass i at det er færre søkjarar i søkjarane i år elevkull, ser vi at stadig fleire søkjer helsefag. Det kan virke som at elevane har tatt innover seg at det er eit stort behov for helsefagarbeidarar dei neste åra, seier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Auken i talet på søkjarar til helse- og oppvekstfag gleder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Noreg kjem til å trenge mange fagarbeidarar framover, særleg innan helsesektoren. Derfor er eg glad for at mange elevar søkjer yrkesfag, og at fleire tar helsefag, seier kunnskapsministeren.

Lover læreplassar

Størst nedgang av søkjarar har Teknikk og industriell produksjon med 924 færre elevar – noko som svarar til ein nedgang på 6 prosent.

19.966 elevar søkjer om læreplass. Det er ein auke på 326 elevar samanlikna med fjoråret. Nesten halvparten av denne auken er elevar som søkjer om læreplass innanfor helse- og oppvekstfag.

– No må vi saman med partane i arbeidslivet og fylka skaffe nok læreplassar, så fleire fullfører fagbrevet, seier Røe Isaksen.

