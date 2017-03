Forsvarsministeren: Sikring tok lengre tid enn føresett

Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) møter til høyring tysdag.

– Det er rett at iverksetting av sikring har gått utover fristen i objektsikkerheitsforskrifta. Sikringstiltak skulle vore etablert innan 1. januar 2014, med moglegheit for eitt års utsetjing, sa forsvarsministeren i si innleiing.

– Erfaringa har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse, og at det var meir omfattande og kostnadskrevjande å etablere sjølve sikringstiltala enn det ein såg då forskrifta blei vedtatt. At fristane blei overskridne, er likevel ikkje det same med at det ikkje er implementert nokre sikringstiltak, heldt ho fram.

Bakgrunnen for høyringa er denne: Den 1. januar 2011 kom ein ny instruks om betre terrorsikring. Fire år seinare, i 2015, var det framleis "svært alvorlege" manglar i evna til politiet og Forsvaret om å sikre bygningar og infrastruktur i ein trusselsituasjon, ifølgje Riksrevisjonen.

