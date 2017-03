Framleis evakuering på grunn av rasfare i Odda

Innbyggjarane blei evakuert frå 15 hus på Tokheim måndag kveld.

– Vi har ikkje fått meldingar om at det har gått ras. Situasjonen skal vurderast av NVE og NGI, fortel ordførar Roald Aga Haug (Ap) til NTB.

Dei evakuerte er innlosjert på Hardanger Hotell, og klokka 16 tysdag er det avtalt eit møte kor dei skal få informasjon om kva som skjer.

– Dei gav uttrykk for at dei følte seg fornøgde med at dei blei tatt vare på, fortel ordføraren.

Innbyggjarane får tysdag moglegheit til å hente for eksempel bilar, men politiet og kommunen oppfordrar dei til å ikkje opphalde seg over tid i dei evakuerte husa.

Ifølgje Varsom.no vurderast faren for snøskred i Hardanger tysdag til nivå 4, som er det nest høgste. Onsdag er det varsla faregrad 3.

