Island meiner også Noreg må lovfeste likelønn

– Dette er definitivt noko dei nordiske landa kan bruke, seier likestillings- og sosialminister Thorsteinn Viglundsson til Dagsavisen. Han viser til at også kjønnskvotering måtte bli lovpålagt for at det skulle skje ei endring.

–Eg trur Noreg har hatt same oppleving som oss. Det måtte ei lov på plass for å få gjennomslag på området.

Ifølgje SSB utgjer månadslønna til norske kvinner 86 prosent av lønna til menn, og lønnsgapet er størst blant heiltidstilsette og dei med høgare utdanning.

Likelønnsstandarden som Island kunngjorde 8. mars, går ut på lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet. Fristen for å innfri lova er sett til 2022, og den gjeld alle arbeidsplassar i privat og offentleg sektor med over 25 tilsette.

