Mann tiltalt for grove overgrep i barnehagen

Mannen skal ha forgripe seg på sju mindreårige barn, skriv Bergens Tidende. Overgrepa skal ha gått føre seg frå november 2012 til 16. april i fjor.

Mannen vart arrestert av sivilt politi på arbeidsplassen. Det var foreldra til eitt av barna som slo alarm etter at barnet deira fortalde om kva det hadde opplevd i barnehagen.

Avisa skriv at to av overgrepa omhandlar seksuell omgang med barn under ti år, mens tre av overgrepa blir sett på som grov valdtekt. Fleire av barna skal ha blitt misbrukte fleire gonger, ifølgje tiltalen.

Det er Statsadvokatane i Hordaland som har tatt ut tiltalen. Saka er sendt til tidsetjing ved Bergen tingrett.

