Oslo Børs uendra

Aluminiumsgiganten, som er blant dei tyngste selskapa på børsen, gjekk ned 2,6 prosent. Renovasjonsselskapet RenoNorden var taparen tysdag med ein nedgang på nærmare 30 prosent. To av dei mest omsette selskapa, Telenor og DNB, bidrog til å trekke indeksen i positiv retning med ein auke på høvesvis 1,55 og 0,29 prosent.

Nyheita om at Statoil vil investere 40–55 milliardar kroner i Johan Sverdrup-feltet evna ikkje å løfte oljeselskapet, som tyngde børsen med ein nedgang på 0,2 prosent. Både Statoil og dei andre norske oljeselskapa vart ramma av at prisen på nordsjøolje gjekk ned med 0,8 prosent til 51,28 dollar fatet tysdag.

Dagen var likevel positiv for riggselskapa, og Dagens Næringsliv melder om "riggboom" på Oslo Børs på grunn av at investorane trur botnen er nådd for riggaksjane. Det sørgde for at offshoreselskapet Fred. Olsen Energy vart ein av vinnarane med ein oppgang på heile 16,6 prosent.

Pilene peikte også nedover på dei viktigaste europeiske børsane tysdag ettermiddag. CAC 40 i Paris var ned 0,4 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100-indeksen i London begge fall med i overkant av 0,8 prosent.

