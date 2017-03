Solberg: Var ikkje klar over situasjonen med objektsikring

I kontrollkomitehøyringa på Stortinget tysdag ville komitéleiar Martin Kolberg (Ap) vite om ikkje regjeringa burde orientert Stortinget om den manglande framgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.

– Regjeringa var jo ikkje klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fekk Riksrevisjonens rapport og fekk status på det. Det var først då ein såg at det låg dårlegare an, repliserte Solberg.

Riksrevisjonen beskreiv situasjonen som "svært alvorleg".

– No seier statsministeren at regjeringa ikkje hadde noko kunnskap om dette. Det vil eg karakterisere som ei sensasjonell utsegn. Dei har samordningseininga ved Statsministerens kontor og konstitusjonelt ansvarlege statsrådar, men ingen melde verken deg, som ansvarleg sjef for regjeringa, eller Stortinget om denne tilstanden? spurde Kolberg.

– Når Politidirektoratet melder grønt og det blir meldt til Stortinget at ein er i hamn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.

– Vi må stole på dei dataa som kjem opp. Stortinget vart informert om at det var god objektsikring, fordi regjeringa hadde fått beskjed om at det var god objektsikring på Justisdepartementets side.

