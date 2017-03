Statoil vil investere inntil 55 milliardar i Sverdrup-feltet

Det opplyser Statoil i ei pressemelding tysdag morgon.

Samtidig er det blitt kjent at tre selskap blir tildelt utviklingskontraktar. Det er Aker Solutions, som skal levere prosessplattform, Kværner, som skal stå for stålunderstell, og Siemens, som skal levere kraftforsyning frå land.

– Kvalitet i gjennomføringa av fase 1 og forbetringsarbeidet vi har gjennomført saman med partnarar og leverandørane på fase 2, har styrkt lønnsemda. Nullpunktspriten for heile feltutbygginga er no under 25 dollar fatet og med ein ambisjon om ein utvinningsgrad i verdsklasse på 70 prosent, seier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

Det er planlagt boring av 28 nye brønnar i samband med fase 2-utbygginga. Fase 2-konseptet omfattar også etablering av ei områdeløysing for kraft frå land for Utsirahøgda innan 2022, opplyser Statoil.

Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

