Unge er bekymra for eigen pensjon

45 prosent svarer nei på spørsmål om dei vil få ein leveleg pensjon, viser ein undersøking gjort av Opinion på oppdrag for KLP, skriv Klassekampen. Blant dei over 50 år fryktar berre 22 prosent at dei ikkje vil få ein høg nok pensjon.

– At unge er bekymra for sin eigen pensjon er ikkje rart. Alderspensjonen i folketrygda skal bli redusert, og særleg vi unge måtte ta støyten, seier tillitsvalt Åsne Skjelbred Refsdal LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Klassekampen.

Også blant offentleg tilsette, som har hatt gode pensjonsordningar, er det langt fleire unge som er bekymra for pensjonisttilværet.

