22. juli-problematikk til teaterscena

Stykket "Sju dagar i august", basert på romanen med same namn, har premiere på scene. 3 på Det Norske Teatret den 1. april.

– For mange av dei som blei direkte råka, går ikkje marerittet over. No er tida for å ta inn over seg korleis etterdønningane etter 22. juli framleis er med på å prege liva våre, står det på nettsidene til teateret.

Stykket omhandlar den middelaldrande kvinna Sofie, som mista sitt einaste barn 22. juli. Saknet og sorga etter dottera er hovudtemaet og blir illustrert blant anna av Sofie, som helst kler seg i svart. Parallelt med at kjenslene herjar i Sofie, bryggjer det opp til eit stort uvêr.

Handlinga er sett til Tøyen i Oslo 2019, altså åtte år etter at terrorangrepet skjedde, og blir rulla opp over sju dagar i august.

Brit Bildøens roman, som stykket er bygd på, kom ut i 2014. Romanen vann romanprisen til P2-lyttarane i 2015.

(©NPK)