Ola Borten Moe trur EØS-avtalen ryk

– Brexit betyr at det vil dukke opp ein tredje veg mellom EU- medlemskap og EØS-avtale. Ap og dei andre EØS-partia kan seie at EØS-avtalen ligg fast så mykje dei vil, men går det eit par år og Storbritannia får ein betre avtale enn det vi har, blir det umogleg å ikkje diskutere ei ny løysing, seier han til Klassekampen.

EØS-avtalen har brei støtte på Stortinget, med både Høgre og Ap som tilhengarar. Moe er likevel overbevist om at brexit på sikt vil få konsekvensar for Noreg. Han ser også parallellar mellom den britiske misnøya og norske tilstandar.

– Mykje av grunnen til at ein fekk brexit, er at mange briter opplevde at dei vart pressa ned i lønn og ut av arbeidsmarknaden. Vi er nøydde til å problematisere utfordringane med uregulert arbeidsinnvandring også i Noreg. Den norske arbeidsmarknaden skal vere regulert slik at det er ein god arbeidsmarknad for oss som bur her. Det skal ikkje vere slik at ein underbyr eller pressar delar av eiga befolkning ut av arbeidsmarknaden, seier Moe.

