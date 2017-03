Solberg: Tvillingabort eit vanskeleg etisk spørsmål

KrF-leiar Knut Arild Hareide ville vite om spørsmålet om høve til tvillingabort hadde vore ei rein lovteknisk vurdering av abortlova, eller om det har vore ei etisk vurdering av om vi skal seie ja eller nei til tvillingabort i Noreg.

– Dette er ei etisk vanskeleg sak. Dette er ei sak som har lege i mange år utan å ha blitt behandla, og denne regjeringa meinte at vi måtte få gjort ei behandling av den. Vi bad Justisdepartementets lovavdeling om ei vurdering av abortlova for å sjå på det juridiske grunnlaget for fosterreduksjon ved tvillinggraviditetar. Lovavdelingas gjennomgang av krava abortlova stiller, sa veldig tydeleg at lova opnar for at dette vil kunne gjerast, svarte Solberg.

Ho la til at lova ikkje kan tolkast slik at det er ei avgrensing på høvet til selektiv abort innanfor dei tolv vekene med sjølvbestemt abort.

– Det er ikkje ei politisk eller etisk behandling av regjeringa, men ei forståing av lova. Alternativet ville vore å fremme ei endring av abortlova. Det ønskjer regjeringa ikkje å gjere, sa Solberg.

Ho viste også til utsegner om risikoen for det andre fosteret ved fosterreduksjon, og viste til at det blir opna i lova for at det også er mogleg å gjennomføre inngrep i 13. svangerskapsveke. Solberg meiner også at det er kvinna sjølv som skal gjere vurderinga.

