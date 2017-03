Største fall på Oslo Børs sidan januar

Så å seie alle aksjar på hovudindeksen fall, inkludert dei fleste oljerelaterte selskapa som slo følgje med oljeprisen. Kun Seadrill var opp.

DNO fall mest med 4,31 prosent, mens Ekornes steig mest med 3,29 prosent

Statoil (-1,22) var mest omsett, følgt av DNB (-1,65), Norsk Hydro, Hydro (-0,30), Telenor (-0,76) og Marine Harvest (-1,84).

Alle retningsgivande børsar og indeksar både i USA, Asia og i Europa er ned. CAC 40-indeksen i Paris gjekk ned 0,06 prosent, FTSE-100 i London var ned 0,62 prosent medan DAX 30 i Frankfurt var ned 0,41 prosent.

I oljemarknaden var spotprisen på nordsjøolja innom 49-talet, for første gong sidan november i fjor, etter at nye tal viste at dei amerikanske oljelagera auka meir enn venta i førre veke, melder E24.

Bakgrunnen for den siste svekkinga i oljeprisen var slepp av fersk statistikk frå styresmaktene i USA, som viste at dei amerikanske oljelagera auka med 5,0 millionar fat i førre veke. Det var på førehand venta ein auke på 1,8 millionar fat.

Eitt fat nordsjøolje var markert ned og blei notert til 50,26 dollar onsdag ettermiddag. Amerikansk lettolje blei seld for 47,57 dollar fatet.

