To nye redaktørar i NRK Nyheiter

NRK omorganiserer nyheitsavdelinga, og nyheitsredaktør Alexandra Beverfjord hentar inn VG-veteranar til to av dei tre redaktørstillingane under seg, melder NRK.

Espen Olsen Langfeldt kjem frå stillinga som redaksjonssjef for VG+ og blir no redaktør for den nye direktelinja.

Marius Tetlie blir redaktør for faglinja. Han kjem frå jobb som kommunikasjonsrådgivar i Telenor, men også han har lang fartstid frå VG.

Frå før er det kjent at Kyrre Nakkim blir redaktør for avdelinga med namnet nyheitsprogram. Han er i dag debattredaktør i NRK.

Planen er at den nye organisasjonen skal vere i drift frå mai. Alexandra Beverfjord påpeiker at det ikkje blir fleire medarbeidarar, men at det gjerast omprioriteringar og at NRK flytter ressurs-bruken til dei plattformene publikum flytter seg til.

