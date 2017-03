To nye ulvar kan fellast utanfor ulvesona

Miljødirektoratet gav onsdag løyve til å felle to nye ulvar i region 4 og 5, det vil seie utanfor ulvesona i delar av Akershus og Hedmark. Løyve blir gitt kort tid før jaktsesongen sluttar 31. mars. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

Dei fleste ulvane i Noreg held til i og nær ulvesona, i dei to regionane som dekkjer Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Heile kvoten på åtte ulv i dette området er allereie felt. Ein av dei blei skotne i fjor sommar, fordi den hadde angripe sau, men blir likevel rekna med i kvoten.

Direktoratet skriv at dei trengde nye opplysningar for å vurdere ei utviding av kvoten i desse regionane.

– Det har blitt dokumentert spor av ein til to ulvar i Stor-Elvdal kommune utanfor ulvesona i mars månad, sist 21. mars, og ein ulv i Ringsaker kommune 15. mars. Miljødirektoratet vurderer at dette oppfyller krav om nye opplysningar, heiter det i vedtaket.

I regionane som dekkjer Sør- og Midt-Norge er det gitt løyve til felling av til saman ti ulvar, men så langt er det berre felt to ulvar i desse områda.

Streifdyr

Årsaka til at berre halvparten av dyra i kvoten er felt, er at løyva er gitt innanfor ulike rovviltregionar, forklarer Susanne Hanssen, fagansvarleg for rovvilt i viltseksjonen til Miljødirektoratet.

– Kvotane blir fastsett tidleg. Sjølv om det er gitt fellingsløyve i ein region, er det slett ikkje sikkert at det er nokon ulv der, forklarar ho.

Fellingsløyva blir gitt fordi det har vore observert spor av ulv i regionar der styresmaktene ikkje ønskjer at dyra skal slå seg ned. Men spora kan vere frå dyr som berre har vore på gjennomreise. Dei kan seinare ha gått inn i andre område eller blitt felt ein annan stad.

-Ingen direkte følgjer

Miljødirektoratet meiner det ikkje vil få nokon direkte konsekvens om ikkje heile kvoten på 19 ulv blir felt i år.

– Innanfor ulvesona har ein sett i verk tiltak for å forhindre skader frå ulv, ein har lagt om til annan type bruk, sett opp rovvilt-avvisande gjerde og redusert utmarksbeitet, seier Hanssen.

Ho seier ulven først og fremst et elg i desse områda.

– Det er mykje elg i desse regionane, så det er uproblematisk for ulvane å få mat, seier ho, men legg til at det i enkelte område er mindre elg.

Det er heller ikkje eit haldepunkt for å seie at ulvebestanden er meir nærgåande, ifølgje Hanssen. Ho legg til at det har vore merkt fleire ulv i år, blant anna for å skaffe meir kunnskap om korleis ulven oppfører seg.

