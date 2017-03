EBU vil la russisk Eurovision-deltakar opptre via satellitt

– Ukrainas sikkerheitsteneste har gitt Julija Samojlova innreiseforbod i tre år, opplyste sikkerheitstenesta SBU onsdag.

Sangkonkurransen skal i år haldast i Ukrainas hovudstad Kiev. No fortel EBU at dei vil la Samoylova opptre frå heimlandet via satellittoverføring, skriv VG.

Dette har ikkje skjedd tidlegare i den 60 år lange historia til konkurransen, står det i ei pressemelding frå EBU.

Norske Jon Ola Sand er Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest. Til avisa seier Sand at dei framleis har dialog med ukrainske styresmakter, i håp om at alle 43 deltakarar får opptre live i Kiev i mai.

– Det er avgjerande at konkurransen vert fri for politikk, og med tanke på omstenda rundt Julias innreiseforbod har vi følt det viktig å foreslå ei løysing som kjem seg rundt desse problema, fortel Sand.

