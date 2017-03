Ein ulv skoten i Stor-Elvdal

Hamar Arbeiderblad fekk først opplyst at to ulvar det var gitt fellingsløyve for, var skotne, men det riktige er at berre éin ulv er skoten – i Stor-Elvdal kommune.

Miljødirektoratet gav onsdag løyve til å felle to nye ulvar i region 4 og 5, det vil seie utanfor ulvesona i delar av Akershus og Hedmark. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

Totalt er det gitt løyve til å felle 20 ulvar denne jaktsesongen, ti innanfor desse regionane. Fram til fellinga torsdag, var åtte allereie skotne. Jakta fortset dermed på den siste ulven.

