Filmkritikerprisen til "Kongens nei"

Filmen kniva om prisen i konkurranse med "Barneraneren" (regissert av Jon Haukeland) og "Pyromanen" (regissert av Erik Skjoldbjærg).

Prisen vert delt ut av Norsk Filmkritikerlag og det er faktisk fjerde gong den går til ein Poppe-regissert film. I 2014 var det "Tusen ganger god natt" som blei heidra med prisen. I 2008 meinte norske filmkritikarar at Poppe-filmen "deUSYNLIGE" var den aller beste norske filmen, medan det i 2005 var "Hawaii, Oslo" som innkasserte Filmkritikerprisen.

Ytterlegare to prisar blei delte ut torsdag. Prisen for beste fagfunksjon blant fjorårets norske filmar gjekk til Bente Børsum for hovudrolla i filmen "Sensommer", går det fram av ei pressemelding. Filmen er regissert av Henrik Martin Dahlsbakken.

Heidersprisen Budbringeren gjekk i år til Anne Gjelsvik, professor i filmvitskap ved NTNU.

(©NPK)