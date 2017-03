Fleire fødslar med mor over 45 år

Frå 1991 til 2000 fødde 303 kvinner etter fylte 45 år, ifølgje Medisinsk fødselsregister og ABC Nyheter. Tiåret etter var det auka til 597 kvinner. Dei siste fem åra med tilgjengeleg statistikk, 2011-2015, var talet 520, noko som tyder på ei ytterlegare fordobling av eldre mødrer dersom utviklinga fortset. Også delen kvinner som føder etter at dei har fylt 50 år aukar jamt og trutt, og Jordmorforeningen er betenkt.

– Det er gledeleg at kvinner får barn, vi treng fleire barn i dette landet. Men eg vil først og fremst oppfordre til at kvinner får barn når dei er i den mest fertile alderen, frå 25 år til tidleg i 30-åra. Frå 35-årsalder minkar fertiliteten veldig mykje, seier politisk leiar Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforeining til ABC Nyheter.

Når mor er 45 år eller eldre, blir graviditetar og fødslar klassifiserte som risikofylte og får tett oppfølging. Eldre gravide har større risiko for svangerskapsdiabetes, høgt blodtrykk og svangerskapsforgifting og det er større risiko for at barnet ikkje veks og utviklar seg skikkeleg.

Utviklinga blir knytt til auka tilbod om og auka bruk av assistert befruktning. Mange av dei eldre mødrene har søkt hjelp ved private klinikkar, ofte i utlandet, for å bli gravide.

