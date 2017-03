Norsk film opp 0,1 i terningkast

Eit mål for norsk film er å auke kvinnedelen i norsk film. I filmar som fekk produksjonstilskot, var denne delen 31,7 prosent for kinofilm, 43,3 prosent for kortfilm, 53,9 prosent for dokumentar og 28 prosent for kvinnelege hovudroller, fortel rapporten.

Av norske kinofilmar med premiere i fjor, blei 29 prosent spelt inn i Oslo og Akershus. 79 prosent av produksjonsmidlane i 2016 gjekk til produksjonsselskap i denne regionen.

37 prosent blei spelt inn i resten av landet og 34 prosent i utlandet. Dette er første gong sidan 2012 at regionale innspelingsstader utanfor Oslo og Akershus har gått forbi både hovudstadsområdet og utlandet.

25 premierefilmar

Det blei gitt noko over 42 millionar kroner i tilskot til å styrkje formidling og tilgjengeleggjering av filmkultur i Noreg.

I fjor hadde 25 norske filmar kinopremiere. Norskdelen for dramaseriar på fjernsyn var 11,1 prosent. For film var norskdelen 4,7 prosent og for dokumentar 43,5 prosent.

Utanfor Noreg kjøpte eit publikum på 716.000 billett for å sjå ein norsk film. Tyskland er det største enkeltmarknaden for norsk kinofilm i utlandet.

Filmarbeidarar i utlandet

Den private kapitalen av finansieringa av dei norske premierefilmane var 38 prosent. 69 prosent av pengane kom frå norske kjelder, 26 prosent frå utanlandske kjelder og 5 prosent stamma frå overnasjonale finansieringskjelder.

