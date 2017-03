Regjeringa greier ut om ny tenestepensjon for offentleg tilsette

I eit felles brev i februar bad LO, Unio, YS og Akademikerne om at regjeringa avklarte korleis dei såg føre seg den vidare prosessen med å utvikle ei ny pensjonsordning for dei offentleg tilsette.

Fredag opplyser regjeringa at dei kjem ønsket frå hovudorganisasjonane i møte om vidare utgreiing. I ei pressemelding varslar Arbeids- og sosialdepartementet at dei til hausten vil ta initiativ overfor partane i arbeidslivet for å komme fram til semje om ein ny offentleg tenestepensjon.

I eit brev til dei fire hovudorganisasjonane skriv regjeringa at den ønskjer ein god og inkluderande prosess med partane i arbeidslivet med sikte på å få ei pensjonsløysing for offentleg tilsette som ein er samd om.

– For å sikre eit best mogleg avgjerdsgrunnlag ønskjer eg å fortsetje arbeidet saman med partane fram mot sommaren. Det står framleis att oppgåver som må utgreiast. Eg legg opp til at prosessen skal ha rom for at resultatet forankrast i organisasjonane, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

