Senterungdommen: – Landet treng eit reverseringsparti

– Når regjeringa seier at vi er bakstreverske, at vi er eit neiparti og at vi er eit reverseringsparti, så har eg eit kontant svar: Noreg treng eit reverseringsparti så lenge vi har to raseringsparti i regjering, sa Ada Arnstad då ho talte til Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag.

Arnstad langa kraftig ut mot Høgre og Framstegspartiet og sentraliseringspolitikk i sin tale. Ho meiner det snarare er dei to regjeringspartia som misforstår kva utvikling er, og er opptatt av endring for endringas eiga skuld.

– Det kan hende dei trur at modernisering og sentralisering er det same. Det er det ikkje. Det kan hende dei trur at fri vilje og tvang er det same. Det er det ikkje. Det kan hende dei trur at nærpoliti og å legge ned 130 lensmannskontor er det same. Det er det ikkje, sa Arnstad.

Ho understreka at det norske samfunnet er godt fordi det utjamnar sosiale og geografiske forskjellar.

– Vi vil styre samfunnet framover ved å byggje på desse verdiane, sa leiaren i Senterungdommen.

