Utval med 16 tiltak for Forsvarets veteranar

Veteranforbundet har sjølv sett ned utvalet som har vore leidd av generalløytnant Robert Mood.

– For nokre tar det tid å komme heilt heim. Andre kjem aldri heilt heim, og ein del forstår dette først mange år seinare, skriv Mood i forordet til rapporten som blir presentert på eit seminar på Stortinget fredag.

Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarande miljø innan helse og familievern er blant tiltaka som blir foreslått. Utvalet tar også til orde for at det blir forska meir på veteranar, at alle skal høyre til ei avdeling ved heimkomst og at alle operative avdelingar skal ha eit opplegg for mental trening.

Oppfølgingsbrev til alle veteranar to år etter at tenesta er over, krigsskadetillegg til ordninga med arbeidsavklaringspengar, eigne kurs for alle som sluttar og oppsøkjande hjelpe- og støttetilbod i helsetenesta er andre tiltak.

I tillegg foreslår utvalet ei jobbordning etter dansk modell, der veteranar får fortrinnsrett til eigna offentlege stillingar og private arbeidsgjevarar får kompensasjon ved tilsetting av ein fysisk eller psykisk skadd veteran.

