Høgsterett avviste trippeldrapanke

Dommen blir dermed ståande. Aktor, statsadvokat Guro Hansson Bull kallar dommen for banebrytande.

– Det er første gong nordmenn er domfelte for å ha gjort seg skuldig i drap i utlandet på utanlandske borgarar, seier ho til rikskringkastaren.

Saka dreier seg om eit ektepar som vart dømde til 21 års fengsel for å ha beordra drap på svigersonen, broren hans og far deira i Pakistan. Då dommen fall, sa statsadvokaten at den var eit viktig signal om æresdrap.

– Dette er ein svært viktig dom. Han gir eit veldig sterkt signal om at ein ikkje kan opphalde seg i Noreg og så bestille drap i utlandet og tru at ein skal komme unna med det. Det går ikkje, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB då dommen fall i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.

