Måling: Éin av tre vil ha oljeutgreiing i nord

34 prosent svarar at dei er positive til oljeutgreiing, ifølgje undersøkinga Respons Analyse har gjort for Aftenposten. 43 prosent svarar at dei er negative. Før stortingsvalet i 2013 var 39 prosent positive og 41 prosent negative, skriv avisa.

På Stortinget er derimot stemninga ei heilt anna. Her er sju av ti positive til oljeaktivitet i dei nemnde områda.

Oljedirektoratet anslår at det i alt finst 1,3 milliardar fat oljeekvivalentar i dei undersøkte havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av førekomstane er gass, 64 prosent olje.

