Politiet ønskjer lengre frist for avhøyr av barn

– Vi burde hatt ein innleiande tidsfrist, to veker til å vurdere saka, til å gjennomføre opplysande avhøyr, seier leiaren for Romerike-politiet, Geir Solem, til Dagbladet. Han seier dei brukar så store ressursar på tilrettelagde avhøyr at dei slit med å få ferdig sakene.

– Faren er også at vi ikkje klarer å sjå dei viktigaste sakene i ei mengd av tilrettelagde avhøyr, seier han.

Politiet på Romerike hadde besøk av justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne i samband med etterforskinga «OP Edit» i førre veke, der politiet fortalde at dei føler dei spring frå avhøyr til avhøyr. Aust politidistrikt anslår at dei vil gjennomføre 1.350 slike avhøyr i år – ein auke på over 60 prosent.

(©NPK)