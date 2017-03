Regjeringa styrkjer vernet av varslarar

Rutinane for varsling skal no også gjelde innleigde arbeidstakarar og for arbeidsplassar med fleire enn ti tilsette. Offentlege styresmakter skal dessutan halde identiteten til varslaren hemmeleg, melder NRK.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håpar det vil føre til at fleire vågar å seie frå om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Vi er heilt sikre på det. Når vi no inkluderer fleire tilsette og sørgjer for at fleire verksemder blir omfatta, så vil situasjonen for varslarane bli betra betydeleg. Arbeidsgjevar har jo eit openbert ansvar for å utarbeide rutinar og sørgje for at rutinane er godt kjent i organisasjonen, men også at ein har ein kultur på den enkelte arbeidsplass for at det er legitimt å seie frå om det er kritikkverdige forhold. Det er eit leiingsansvar, seier Hauglie.

Forslaget om styrking av varslarvernet vart sendt på høyring 20. juni i fjor og blir oversendt til Stortinget denne veka. Hauglie håpar vedtak blir fatta før sommaren, og at lovendringa trer i kraft 1. juli.

