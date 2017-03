Seksåring døydde etter å ha falle i elva i Skien

Guten blei stadfesta død litt etter klokka 19 måndag, opplyser politiet i Telemark.

Gutane på fem og seks år blei flogne til Oslo universitetssjukehus søndag kveld med livstruande skadar.

Politiet har lite informasjon om kva som skjedde då dei to gutane fall i Falkumelva søndag. Politistasjonssjef Annie Sandersen ved Grenland politistasjon har stadfesta overfor NTB at det var ein fire år gammal kamerat av dei som varsla faren sin om at dei to andre gutane låg i det kalde vatnet.

Den eine av gutane blei plukka opp av ein kajakkpadlar, medan den andre blei henta opp av redningsdykkarar.

