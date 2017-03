– Større gardar har færre sjuke dyr

– Vår erfaring viser at større driftseiningar har færre sjuke dyr som treng behandling, noko som også fører til lågare antibiotikabruk, seier Anne Cathrine Whist, spesialrådgjevar for helse og fruktbarheit i Tine Rådgiving til Nationen.

Antibiotikabruken i landbruket er eit stort problem sidan den gjer bakteriane, som også menneske får i seg, resistente.

EUs mattryggleiksorgan EFSA seier at det er dyretettleiken som er hovudproblemet, ikkje nødvendigvis storleiken på garden. Om dyra blir transporterte under dårlege forhold, aukar det også sjansen for at dei blir sjuke og at dei spreier infeksjonar til andre gardar.

Tala frå Tine Rådgiving viser at i Noreg vart det i 2016 utført 0,578 behandlingar per dyr på gardar med mellom fem og ti kyr. På gardar med over 100 kyr vart det sett i verk berre 0,36. Whist seier at sjukdom blant kyr på større gardar er generelt både meir synleg og kostbart enn ved mindre gardar.

– Det gjer at dei større bøndene satsar meir på førebyggjande helsearbeid enn mindre bruk, forklarar ho.

(©NPK)