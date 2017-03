Avviser at nikabkledd kvinne skal fronte IRN

– Dei fremste arbeidsoppgåvene hennar blir på kontoret. Dette er ein kontorjobb. Eg synest det er utruleg at dei same menneska som er så opptatt av ytringsfridom, reagerer på at ei kvinne med nikab kjem seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, seier Afsar til TV 2.

Samtidig går han hardt ut mot kulturministeren, og utfordrar henne til debatt.

– Det er beklageleg at kulturministeren uttaler seg før ho har sett seg inn i saka, og eg utfordrar derfor henne til ein debatt om dette. Eg håpar ho tar imot utfordringa, seier Afsar.

IRN har fått refs av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for å ha tilsett ei nikabtilslørt kvinne i organisasjonen. Tilsetjinga kjem etter at Kulturdepartementet løyvde nesten ein halv million kroner for å hjelpe IRN i arbeidet med å styrkje dialogen med storsamfunnet og samhaldet muslimar imellom.

– Det skal veldig mykje til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjonar som Islamsk Råd, men no vel eg å komme med eit tydeleg signal, seier Helleland.

– Trur IRN dette bidrar til å vere ein betre brubyggjar og dialogpartnar med andre trus- og livssynssamfunn? Eg meiner dette er ytst uklokt og provoserande, seier kulturministeren til NTB.

Ifølgje stillingsutlysinga skal Hasics oppgåver vere kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.

Islamsk Råd Norge har ikkje svart på NTBs meldingar.

