Lærarmangel i Nord-Noreg

Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Noreg vil ha behov for 4.000 lærarar for å erstatte ufaglærte og lærarar som går av med pensjon dei ti neste åra, skriv Aftenposten. Eit anna problem er at studieplassane på grunnskulelærarutdanningane i Nord-Noreg ikkje blir fylt opp.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier det er behov for statlege tiltak som ekstra stipend og rekruttering for å gjere noko med lærarmangelen i dei tre nordlegaste fylka.

– Det er store avstandar, desentraliserte skular og mange små skular, og kanskje har det også noko med at det historisk sett har vore ein svakare tradisjon for å ta høgare utdanning her enn i andre landsdelar, legg han til som forklaring på kvifor lærarutdanningane i nord slit med rekrutteringa.

