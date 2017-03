Nedbemanning før fusjon i Baker Hughes

Fusjonen skal etter planen godkjennast til sommaren, men først er planen å nedbemanne med 80–100 stillingar. Alle dei om lag 1.000 tilsette i den norske verksemda har fått tilbod om frivillige sluttpakker, skriv Stavanger Aftenblad.

– For å møte utfordringane i dag og posisjonere selskapet for vidare vekst i framtida, blir verksemda justert for å forbetre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriv oljeserviceselskapet i ein skriftleg kommentar til avisa.

Selskapet vart etablert i Noreg i 1971 og har hovudkontor i Tananger. Mange av dei tilsette jobbar offshore.

