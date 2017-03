Noreg testa ut Russlands reaksjonar under Storskog-krisa

Dei 20 asylsøkjarane var i utgangspunktet ikkje omfatta av avtalen mellom Noreg og Russland ettersom dei hadde komme før avtalen vart inngått.

Tidlegare statssekretær Jøran Kallmyr (Frp), som på dette tidspunktet jobba med asylsøkjarproblematikken, seier til NRK at han bestemte seg for å teste ut russaranes reaksjonar ved å sende dei 20 asylsøkjarane tilbake til Russland.

– For oss var det viktig å presse på slik at Russland forstod at dei ikkje berre kunne sende personar over grensa til Noreg utan at dei måtte ta konsekvensen av det. Det var kjempeviktig for oss at Russland forstod det, seier Kallmyr.

Daverande sjef for Politiets utlendingseining (PU) i Finnmark og ansvarleg for returarbeidet, Tor Espen Haga, seier at instruksen frå politisk hald skapte ei ekstra belastning for PU i ei tid der dei allereie var kraftig overarbeidde. Politiet skjønte ikkje poenget med instruksen.

Blant dei 20 som vart sende tilbake, var ei syrisk mor og dei to døtrene hennar som fortvila sette seg ned i ingenmannsland. Ifølgje Haga vurderte ikkje russarane dei eingong, men sende dei rett tilbake til Noreg.

– Dei var ikkje interesserte i å bli returnerte, og ville ikkje samarbeide om retur. Russiske styresmakter var ikkje interessert i å få dei over heller, seier Haga.

Dei tre har no opphald i Noreg.

