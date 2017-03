Norsk skipsfart vil bidra til FNs berekraftsmål

– Havet representerer livet på jorda og er avgjerande for velstand, vekst og trivsel, seier administrerande direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

– Vi må auke vår kunnskap om havet og bruke ressursane på ein meir berekraftig måte. Meir miljøvennleg transport med effektive skip er ein føresetnad for at verda skal ha ein berekraftig økonomisk vekst til fordel for ei aukande verdsbefolkning, understrekar Henriksen. Han legg fram rapporten, som er skriven saman med klassifiseringsselskapet DNV GL, under Rederiforbundets årskonferanse.

Rapporten blir overrekt kronprins Haakon og sjefen for FNs Global Compact, Lise Kingo. Statsminister Erna Solberg (H) er til stades på konferansen.

(©NPK)