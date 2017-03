Stortinget gjer sjøfolka skattefrie

Tilskotsordningar for sjøfolk er slett ikkje av ny dato, men først no er dei blitt nedfelt gjennom ei lov. Det skal sikre føreseielegheit, sjølv om Stortinget framleis skal vedta omfanget gjennom dei årlege statsbudsjetta.

– Det er viktig for regjeringa å sikre ein stor norsk flåte med norske sjøfolk, sa næringsminister Monica Mæland (H) under debatten i Stortinget tysdag.

I fjor var 11.700 norske sjøfolk omfatta av tilskotsordningane som kompenserer for skatt, arbeidsgjevaravgift og trygdeinnbetalingar. Samla er støtta no 2,1 milliardar kroner.

Med unntak av Venstre stemmer eit samla Storting for den nye lova. Venstre er også positive til ordninga som såleis, men skeptiske til å lovfeste den.

Derimot er delar av opposisjonen bekymra for at regjeringa opnar NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) for norske ferjer som seglar mellom norske og europeiske hamnar.

-Mæland risikerer å sette 700 norske sjøfolk på land og la dei bli erstatta med billigare utanlandsk arbeidskraft fordi ho baserer seg på tre år gamle reknestykke, seier Arbeidarpartiets Else-May Botten til NTB.

(©NPK)