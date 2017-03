UDI: Asylbarnomsorga må lovfestast

– I motsetning til barnevernsfeltet, der det er ei barnevernslov, forskrifter og ein lang tradisjon som definerer kva som er forsvarleg omsorg, så finst ikkje det på dette feltet, seier assisterande UDI-direktør Birgitte Lange til VG.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementer seier at departementet tar med seg innspelet, men legg til at regjeringa ikkje har planar om å endre reguleringa.

– Det er ikkje aktuelt. Det å endre regelverket på området vil ikkje avhjelpe den noverande situasjonen i mottaka, seier Åmland.

Avisa skreiv i førre veke at UDI vil ha einslege mindreårige asylsøkjarar som har fått opphald, ut av mottaka og busett med ein gong, mens regjeringas plan inneber minst eitt års venting. Også her var svaret frå Åmland at Justisdepartementet tar innspelet til orientering.

