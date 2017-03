HV-sjefen med krass kritikk mot utgreiing

I ein privat e-post som Dagsavisen har fått tilgang til, uttrykkjer den avtroppande HV-sjefen sterk bekymring for framtida til Heimevernet. Han går langt i å antyde at det allereie er bestemt kva som skal skje med HV, og at utgreiinga som no går føre seg, berre er eit spel for galleriet.

"I Landmaktsutredningen overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å vere forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er", heiter det blant anna i e-posten frå generalmajoren.

Landmaktutredningen skal gi svar på kva slags landforsvar Noreg skal ha i framtida, men generalmajoren meiner at utfallet allereie er bestemt.

«Det som begynner å avtegne seg, er at LMU ser ut til å gå i retning av full sammenslåing av hær og HV. Alle andre alternativ synes å være avledningsmanøvre,» skriv han blant anna.

Raabye meiner at HV blir behandla "lettvint", at utrekningsarbeidet er dårleg og at nesten all tid blir brukt på Hæren. Samtidig gjer han eit poeng ut av at han sluttar som HV-sjef til hausten og derfor kan skrive som han gjer «uten å bli anklaget for å gråte for min syke mor».

Mottakaren av e-posten opplevde innhaldet som så dramatisk at vedkommande vidaresende den til Forsvarsdepartementet. Departementet ønskjer ikkje å kommentere innhaldet, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen seier at han ikkje kjenner seg igjen i det biletet som blir teikna, og at prosessen framleis er open.

Raabye sjølv ønskjer ikkje å kommentere e-posten overfor Dagsavisen.

