Helgesen seier ikkje ja til felling av Slettåsflokken

I Stortingets spørjetime ville Arbeidarpartiet vite om klima- og miljøministeren ville tillate felling av Slettåsflokken i Trysil, som bevegar seg tett på busetnaden.

– Har statsråden nokon som helst forståing for innbyggjarane i Slettås sin situasjon og vil han ta initiativ til felling av denne flokken? spurte Dag Terje Andersen (Ap).

Helgesen besøkte tidlegare denne månaden Slettås og gav uttrykk for forståing for situasjonen for folk i bygda. Men han seier det ikkje er "unormal åtferd" for ulven å nærme seg område der det bur folk.

– Eksistensen av ulvesona medfører konkrete verknaden på folks liv. Det har eg gjentatt fleire gonger. Det er ingen tvil om at tradisjonelle levevegar blir berørt, men det er også slik at vi har eit utgangspunkt i Noreg om at vi skal ha ulv, seier Helgesen, som endå ein gong viser til Naturmangfaldlova og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv.

Han varslar at regjeringa vil svare på Stortingets bestilling om ei kompensasjonsordning for folk som bur i ulvesona i revidert nasjonalbudsjett.

Han viser også til regjeringas forslag til lovendringar, som han meiner vil gi meir fleksibilitet til å felle ulv.

