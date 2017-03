Kommune får kritikk etter pasientovergrep på sjukeheim

Begge dei involverte var demente og har ikkje klart å gjere greie for kva som eigentleg skjedde, skriv NRK. Saka vart oppdaga i fjor vår då ein pårørande melde at faren hadde blitt utsett for eit seksuelt overgrep frå ein medpasient.

Ifølgje Fylkesmannen har kommunen brote lova om forsvarleg drift og journalføring.

– Det er veldig alvorleg når ein kommune ikkje har rutinar på plass som kan avverje at uventa kontakt mellom bebuarar skjer, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen til NRK.

Rådmannen i kommunen seier dei arbeider for å rette opp i feila Fylkesmannen har påpeikt.

(©NPK)