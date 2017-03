NRK har dobla talet på mellombelse tilsette på tre år

I 2014 var det til saman 47 mellombelse tilsette i NRK. I 2016 var talet 80 og det er så langt like mange mellombelse i 2017, viser tal Medier24 har fått frå NRK.

For gruppa journalistar og redaksjonsleiarar auka talet på mellombelse tilsette frå 34 i 2014 til 49 i fjor. I år har dette talet auka til 64. Det er dermed ein klar auke i bruken av mellombelse blant dei redaksjonelt tilsette. For andre tilsette har talet på mellombelse gått ned frå 31 dei to førre åra til 16 i år.

– Dette var ikkje pent. Dette vil eg både karakterisere som dramatisk og særs skuffande. Vi har hatt mistanken om at utviklinga var negativ lenge, men eg visste ikkje at det var så gale som dette. NRKJ har både åtvara og protestert mot auka bruk av mellombelse, for dette utfordrar ein av bautaene i norsk arbeidsliv – nemleg at grunnregelen skal vere faste tilsetjingar, seier Richard Aune, leiar i NRKs journalistlag (RKJ).

Oversikta viser at det er desidert størst auke i bruken av mellombelse på NRKs hovudkontor på Marienlyst i Oslo. Tala omfattar ikkje gruppa tilkallingsvikarar.

