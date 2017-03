Éin person kan vere sakna etter brann i Kristiansand sentrum

Éin person skal vere sakna ifølgje fleire medium, men dette kan politiet ikkje bekrefte overfor NTB.

– Vi har ingen opplysningar om dette enno, men vi jobbar med å sjekke bebuarlista frå gardeigar mot folkeregisteret. Brannmannskapa jobbar no med sløkking i tredje etasje etter å ha sjekka første og andre etasje, seier operasjonsleiar Martin Ugland i Agder politidistrikt til NTB. Brannmannskapa har førebels ikkje kunne gå inn i ei loftsleilegheit i bygget.

Ugland kan bekrefte at åtte personar er sende til sjukehus, men seier at det ikkje skal dreie seg om alvorlege skadar. Han understrekar at det ikkje er nokon spreiingsfare til bygningane rundt.

