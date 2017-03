Avtale om kommersiell allmennkringkasting blir lyst ut før sommaren

– Ja, vi tek sikte på å kunngjera før sommaren, seier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet til Kampanje.com.

Ifølgje avisa sklei stortingsmeldinga gjennom i kulturkomiteen på Stortinget utan vesentlege merknader tidlegare denne veka. Neste veke skal ho opp til behandling i Stortinget.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram stortingsmeldinga i desember i fjor. Regjeringa føreslår ein modell for framleis støtte til éin kommersiell allmennkringkastar. Totalt tilbyr regjeringa opp mot 15 millionar euro i kompensasjon for meirutgifter TV-kanalen blir påført med krava som blir stilt.

Helleland lyste ut ein mellombels avtale for kommersiell allmennkringkasting like før Nordiske mediedager i mai i fjor. Dersom statsråden gjer det same i mai i år, kan det liggja an til ei tildeling allereie før stortingsvalet til hausten, ifølgje Kampanje.com.

Det er TV 2 som har lisensen i dag, men kanalen søkte ikkje om ny lisens fordi det ikkje følgde med noko statsstøtte. Ordninga kan først starta i 2018 og vil vara i fem år.

For å få støtta krev regjeringa at kanalen må ha hovudkontor og sentral nyheitsredaksjon utanfor Oslo, daglege nyheitssendingar, norskspråklege program for barn og unge, formidla norsk film- og tv-drama og bruka begge målformer. 50 prosent av innhaldet skal vera norsk.

I kulturkomiteen uttrykte Frp eit ønske om at ein kommersiell allmennkringkastar blir underlagt eit offentleg utnemnt organ, likt Kringkastingsrådet. Det er noko Kulturdepartementet no vurderer.

(©NPK)