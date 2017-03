Brann i Kristiansand sentrum under kontroll

Brannvesenet opplyser på Twitter klokka 10.40 at dei har kontroll over brannen, og at det ikkje er fare for spreiing. Dei gjennomfører no ettersløkking.

Bygningen er såpass skadd at det kan vere fare for at etasjesviller og golv rasar saman, skriv Fædrelandsvennen.

Samtidig har politiet kontrollert bebuarlista frå gardeigar mot folkeregisteret og kan bekrefte at ingen er sakna.

Åtte til sjukehus

Operasjonsleiar Martin Ugland i Agder politidistrikt seier til NTB at åtte personar er sende til sjukehus, men at det ikkje skal dreie seg om alvorlege skadar. Rundt 20 personar skal totalt vere sjekka av helsepersonell.

– Det dreier seg mest om brotskadar og at folk har fått i seg røyk, seier han.

Det var kraftig røykutvikling frå bygningen, som ligg i Posebyen ved Kvadraturen i sentrum av byen. Bygningen som brann er ein murbygning med leilegheiter og hyblar, men på den andre sida av gata er det trebygg.

(©NPK)