Eitt av ti norske barn lever i fattigdom

– Det er no over 98.000 barn som veks opp i relativ fattigdom i Noreg. Det svarar til 10 prosent av alle barn. Delen har tredobla seg sidan 2001, og denne utviklinga er vi bekymra for, seier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Direktoratet legg fram Oppvekstrapporten for 2017 torsdag.

Det er store forskjellar mellom dei ulike kommunane innanfor fylka. Oversikta viser også at barnefattigdommen i Norge er høgare i dei største byane enn landsgjennomsnittet. På fylkesnivå har Oslo og Hedmark flest barn i fattige familiar.

Blant storbyane er det Drammen som har høgast barnefattigdom. Her veks 17,7 prosent av barna opp i låginntektsfamiliar. Oslo kjem på andreplass. Der lever 17,5 prosent av barna i familiar med låg inntekt.

Blant kommunane er det Fosnes i Namdalen i Nord-Trøndelag, med sine snautt 700 innbyggjarar, som kjem dårlegast ut. I 2015 var delen barn i familiar med låg inntekt over ein treårsperiode heile 30,2 prosent i denne kommunen.

– Med så store interne forskjellar i fylka og i dei største byane, er det viktig at kommunane skaffar seg ein oversikt over dei lokale barnefattigdomsforholda, seier Trommald. Med denne rapporten håper ho at kommunane får hjelp til å sette i gang dei riktige tiltaka i lokalområda.

