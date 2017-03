Evakuerer bebuarar i Troms på grunn av rasfare

Det opplyste Troms politidistrikt på Twitter like før klokka 14.30.

Avisa Nordlys skriv at Tromsø kommune er orientert om situasjonen og står klar til å ta imot dei evakuerte bebuarane.

– Vi legg til rette for dei evakuerte her i Tromsø og har fått stadfesta at dei har rom på hotell, seier informasjonssjef i kommunen, Pål Jakobsen.

Fylkesveg 91 mellom Breivikeidet og Hov er stengd på grunn av fare for ras, og vil ikkje opna før tidlegast fredag.

Tidlegare torsdag gjekk det eit snøras over E8 i Lavangsdalen i Troms. Seks personar blei sitjande fast i tre køyretøy, men blei redda ut uskadde. Heile dalen er evakuert på grunn av rasfare.

