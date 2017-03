Fleire skadde i brann i Kristiansand sentrum

Alt av nødetatar er på staden. Rett før klokka ni hadde brannmannskapa gjort seg ferdige med kontroll av første og andre etasje. Brannvesenet held no på med sløkking og klarering av den øvste etasjen.

Ifølgje Fædrelandsvennen har brannmannskapa fått sløkt flammane, men det er kraftig røykutvikling frå bygningen som ligg ved Kvadraturen i sentrum av byen. Mellom ti og 15 personar skal ha blitt redda ut av bygningen

– Brannvesenet har ikkje sikra heile bygningen, derfor er det usikkert om det er fleire folk der inne, seier operasjonsleiar Martin Ugland i Agder politidistrikt til avisa.

Førebels er seks personar registrerte med skadar og sende til sjukehus, ifølgje politiet. Ingen av desse skal vere alvorleg skadd. Politiet har sperra av eit større område rundt bygningen og nabohusa er evakuerte.

Ei kvinne vart redda ut av bygningen via kranbil. Ifølgje NRK vart to personar observerte på taket då brannmannskapa kom til staden. Ein person skal ha klatra ned via ein gesims og ei takrenne.

Brannen i Tollbodgata vart meldt ved 8.15-tida torsdag morgon.

