Ingen skadd då tre bilar vart tatt av snøskred i Troms

Klokka 10.27 fekk Troms politidistrikt melding om at det hadde gått eit skred over E8 i Lavangsdalen, snautt 30 minutt frå Tromsø sentrum.

Skredet er 200 meter langt og to meter djupt. Ved 11.30-tida får NTB opplyst at alle personar er redda ut av bilane og frakta bort frå skredområdet. Talet på personar som er redda ut, er ikkje kjent.

– Dei er ikkje skadde, seier operasjonsleiar Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt. Han legg til at det var personane i desse bilane som varsla politiet om raset.

Politiet har trekt ut redningsmannskapa på staden av fare for nye skred.

– Det er berre to lavinehundar som arbeider på staden. Og det er på grunn av at vi ikkje er hundre prosent sikker på at det ikkje er fleire som er tatt, seier Gudmundsen.

Politiet opplyser på Twitter at skredet er grovsøkt med hund, at det ikkje er gjort funn og at dei no går over til finsøk.

No skal skredområdet vurderast før redningsmannskap kan gå inn igjen. Når det skjer er usikkert, men operasjonsleiaren fortel at vegen vil vere stengt ei god tid framover. Omkøyring går via fylkesveg 294, men større køyretøy kan ikkje bruke den vegen.

(©NPK)